Обиженный муж поставил отелю одну звезду после измены жены с массажистом

Обиженный на супругу мужчина поставил низкий рейтинг отелю, в котором его жена изменила ему с массажистом. Об этом сообщает Independent.

Как стало известно изданию, постоялец по имении Майкл написал на туристическом портале TripAdvisor негативный отзыв о гостинице The Palms, расположенной на островах Теркс и Кайкос к юго-востоку от Багам. Сперва мужчина похвалил объект размещения, пейзажи и обслуживание, а затем уточнил, что на несколько дней ему пришлось оставить жену одну и отправиться домой, чтобы забрать сына на отдых.

Когда турист вернулся в The Palms, супруга призналась ему, что провела ночь с сотрудником приотельного массажного салона. Тогда мужчина поставил отелю одну звезду и предостерег всех путешественников, отметив, что такая ситуация может случиться с каждым. «Конечно, это вина моей жены, а не курорта. Но такое может произойти с любым постояльцем», — подытожил он.

В январе российская туристка, часто путешествовавшая по мусульманским арабским странам, рассказала, что именно их жители оказывались самыми «приставучими». В первую очередь автор публикации привела в пример Египет и уточнила, что большая часть отдыхающих жалуется не только на персонал в отелях, но также на мужчин за пределами.