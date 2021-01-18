Часто путешествующая россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами

Российская туристка, часто путешествовавшая по мусульманским арабским странам, рассказала, что именно их жители оказывались самыми «приставучими». Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор публикации привела в пример Египет и уточнила, что большая часть отдыхающих жалуется не только на персонал в отелях, но также на мужчин за их пределами.

«У меня был случай, когда сотрудник отеля оказывал различные знаки внимания прямо на пляже. Я выбрала шезлонг на краю пляжа, подальше от отдыхающих с детьми и спокойно себе загорала. Тут появился уборщик и начал присвистывать, призывно смотреть — в общем, всячески пытался привлечь внимание», — пояснила девушка, добавив, что в итоге ей пришлось переместиться на другой лежак.

Кроме того, блогерша упомянула Тунис, в котором на экскурсии в пустыне арабы, предоставлявшие верблюдов для катания, предлагали девушкам встретиться вечером.

Также среди государств с наиболее «приставучими» мужчинами она назвала Бахрейн — там, по словам путешественницы, во время ее прогулок по улице рядом останавливались водители машин и что-то предлагали.

«Но, скорее всего, за рулем в этих случаях были не местные жители. Дело в том, что в Бахрейне очень много гастарбайтеров. Страна богатая и сюда приезжают на заработки из других, менее обеспеченных стран», — подытожила она.

В ноябре 2020 года россиянки сравнили поведение местных жителей курортов. По их мнению, мужчины в Сочи довольно улыбчивые и доброжелательные, в Турции они одаривают женщин комплиментами и вниманием, но чаще всего ничего хорошего за этим не стоит, а в Абхазии очень любят знакомиться, и при этом никогда не настаивают, получив отказ.