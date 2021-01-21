«Парящее» после мощного снегопада Черное море попало на видео

Жители Сочи заметили необычное явление на Черном море после мощного снегопада, обрушившегося на регион. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал портал «Кубанские новости».

На размещенных в сети кадрах запечатлено заснеженное морское побережье, а также плотная дымка над поверхностью воды, из-за которой создается оптическая иллюзия, будто море «парит».

Как объясняют синоптики, подобное естественное явление происходит, когда водяной пар конденсируется, поступая при испарении с теплой водной поверхности в очень холодную воздушную среду.

Сильный снегопад впервые за последние несколько лет прошел на Черноморском побережье и в горном кластере Сочи в ночь на 19-е, а затем и на 20 января. Тогда на некоторых участках федеральных автодорог образовались заторы. На трассах курорта работала снегоуборочная и специальная техника, дорожное покрытие было обработано реагентами.