«Парящее» Черное море сняли на видео

Отдыхающая в Сочи сняла на видео необычное природное явление в Черном море. Соответствующим роликом она поделилась в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, что над водной поверхностью поднимается густой белый пар.

«Мое волшебное доброе утро. Впервые увидеть парящее море. Завораживает», — пояснила автор в подписи к посту. Также в публикации указано, что видео было снято в районе городского пляжа Дагомыс.

Как уточняет «Комсомольская правда», подобное явление происходит, когда холодный воздух соприкасается с еще не остывшей поверхностью моря. Дело в том, что в Сочи утром в понедельник, 23 ноября, термометры показывали около 1-2 градусов тепла, в то время как температура воды составляла 16,4 градуса.

28 сентября отдыхающие заметили другое загадочное явление в море у берегов Сочи и сняли его на видео. На размещенных в сети кадрах было запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. Запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское.

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