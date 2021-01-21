Подсчитана вложенная россиянами в «мутные» активы сумма

Центробанк подсчитал сумму средств, вложенных россиянами в активы с «мутной структурой». Она составляет 600 миллиардов рублей, сообщил первый замглавы регулятора Сергей Швецов, которого цитирует ТАСС.

По словам Швецова, недобросовестные инвестиционные компании пользуются существенным притоком частных инвесторов на российский фондовый рынок и предлагают продукты, параметры и доходность которых сложно определить даже профессионалам.

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«И вот эти две тенденции — с одной стороны появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с "мутной" структурой (до 600 миллиардов [рублей] мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан) создали опасения относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности», — отметил Швецов.

В конце прошлого года ЦБ подготовил законопроект, предусматривающий дополнительные требования к финансовым организациям, продающим инвестиционные продукты населению. В случае принятия документа им, в частности, будет запрещено предлагать физлицам без статуса квалифицированного инвестора так называемые структурные продукты (предусматривающие вложения в рискованные активы и не гарантирующие строгой доходности), а также акции и деривативы, сделки с которыми совершаются на неорганизованных торгах. В случае нарушения этого правила продавец обязан будет выкупить рискованный продукт у клиента обратно.

В 2020 году главные российские биржи — Московская и Санкт-Петербургская — зафиксировали массовый приток клиентов-физлиц. Количество новых брокерских счетов превысило их число на начало года и составило четырех миллионов.