Путин заявил о факторах нестабильности развития экономики

Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся факторах нестабильности развития экономики. Об этом он сказал во время совещания по экономическим вопросам, стенограмма которого приведена на сайте Кремля.

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«Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития», — сказал он и пояснил, что это вызвано, в частности, последствиями пандемии коронавируса, а также вынужденными ограничениями и нарушением глобальных кооперационных и торговых связей. В сложившихся условиях, указал президент, необходимо быстро и своевременно принимать решения, которые необходимы как гражданам, так и бизнесу.

Ранее в четверг, 21 января, президент поручил до конца текущего года восстановить рынок труда. По его словам, пусть в последние месяцы и наметилась тенденция к снижению уровня безработицы, он все еще остается высоким.

Также президент, говоря о выравнивании цен на жилье, рекомендовал решить вопрос с помощью увеличения предложения на рынке недвижимости и попросил коллег озвучить конкретные меры, которые можно предпринять для достижения цели. Глава государства отметил, что 2021 году перед строительной сферой стоит задача выйти на темпы, равные 120 миллионам квадратных метров в год.