В сети «раскрыли» содержание оставленной Трампом записки Байдену в Белом доме

Пользователи сети «раскрыли» содержание записки, которую бывший президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джо Байдену в Белом доме. Они поиронизировали над загадочным сообщением, превратив его в новый мем. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Содержание записки неизвестно, поэтому пользователи Twitter в качестве шутки предположили, о чем в ней говорилось. Они стали выкладывать фотографии различных записок. На одном из снимков человек держит закрытый пакет, на котором написано «Дохлый голубь. Не ешьте его». На другой картинке изображено послание «Я знаю, где ты живешь», вырезанное из газетных заголовков, — отсылка к известному способу похитителей, которые отправляли подобные письма родственникам жертв, чтобы злоумышленников невозможно было вычислить по почерку.

«Я очень зол на тебя и не разговариваю с тобой сегодня и завтра», — опубликовал свой вариант записки пользователь под ником @only_si_chuck, пошутив, что именно такое послание оставил Трамп в Белом доме.

Юзер @Julious_Kim выложил снимок с каракулями на листке. «CNN опубликовал быстрый взгляд на послание Трампа, оставленное Байдену», — поиронизировал он над журналистами.

Оставлять письмо своему преемнику — одна из президентских традиций США, которую исполнил Трамп. Однако бывший глава страны нарушил другую давнюю традицию, отказавшись посетить церемонию инаугурации Байдена.