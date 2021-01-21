Мужчина и женщина снимали порно в общественных местах и попались полиции

В американском городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина, поймали мужчину и женщину, которые неоднократно снимали порно в общественных местах. Об этом сообщает WBTW.

Сотрудники полиции утверждают, что обнаружили на популярном порнографическом сайте два видео с участием 36-летних Эрика Хармона (Eric Harmon) и Лори Хармон (Lori Harmon). В одном из них они занимаются сексом на колесе обозрения, в другом — в общественном бассейне.

Когда пара попалась, женщину обвинили в трех случаях непристойного обнажения, двух случаях изготовления непристойных материалов и одном случае причинения намеренного ущерба личной собственности. Мужчину — в двух случаях непристойного обнажения и одном случае изготовления непристойных материалов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что полиция шотландского города Данблейн разыскивает людей, которые снимали порно в городском парке. К тому времени, когда полицейские прибыли на указанное место, злоумышленники успели скрыться.