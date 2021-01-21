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Появились подробности избиения российского врача за отказ сделать прививку

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Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

У педиатра, которую избила пара бизнесменов за отказ сделать импортную прививку ребенку, выявлено сотрясение мозга, а также обожжены гортань и глаз. Об этом заявил муж пострадавшей Александр Андреев. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По его словам, женщина уже 15 лет работает иммунологом и ни разу не сталкивалась с такими ситуациями. Муж вспоминает, что в импортной прививке врач отказала ребенку по определенным показаниям и предложила отечественную.

«Тогда жена пошла говорить с начмедом поликлиники. По дороге к ней все и произошло», — отмечает мужчина. Позже случился конфликт, во время которого муж женщины, требующей прививку, распылил в лицо врачу баллончик. Иммунолог упала и потеряла сознание.

По данному факту возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас отец ребенка задержан, но вины своей не признает.

Ранее стало известно, что происшествие случилось в детской поликлинике на Караваевской улице Санкт-Петербурга. Родители потребовали у врача, чтобы та бесплатно назначила их ребенку зарубежную вакцину «Пентаксим», которая используется для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний, в частности дифтерии, столбняка и коклюша.

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