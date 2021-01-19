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Россияне избили врача за отказ сделать прививку их ребенку

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Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В детской поликлинике на Караваевской улице Санкт-Петербурга россияне избили врача-педиатра из-за отказа сделать прививку их ребенку иностранным препаратом. Об этом во вторник, 19 января, сообщает «Говорит Москва».

Родители потребовали у врача, чтобы та бесплатно назначила их ребенку зарубежную вакцину «Пентаксим», которая используется для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний, в частности дифтерии, столбняка и коклюша. Педиатр отказала, сославшись на отсутствие показаний, и предложила сделать прививку отечественным препаратом.

Родители начали настаивать. 58-летний врач решила отнести карту ребенка главврачу, однако, по ее словам, мама стала выхватывать документ. Завязалась потасовка. Медик заявила, что ее били по голове и таскали по всему кабинету, а мужчина брызнул из баллончика прямо в лицо. В итоге педиатр потеряла сознание. Сейчас она в больнице с травмой головы и ожогом глаза.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего подозреваемого.

В декабре сообщалось, что житель Новосибирска избил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы на входе в квартиру.

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