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Директором нацразведки США впервые стала женщина

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Аврил Хэйнс
Аврил Хэйнс
Фото: POOL / Reuters

Сенат США утвердил Аврил Хэйнс в качестве нового директора нацразведки. Об этом сообщает Fox News.

Кандидатуру Хэйнс утвердили 84 голосами за, при этом 10 сенаторов высказались против, а остальные воздержались. Отмечается, что Хэйнс стала первой женщиной-главой разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Прежде Хэйнс занимала посты советника президента Барака Обамы по национальной безопасности и замдиректора ЦРУ.

Отмечается, что в данной должности Хэйнс будет курировать деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, АНБ, ФБР и прочих, а также различных подразделений Пентагона, минфина и других ведомств.

Ранее избранный президент США Джо Байден, вступивший в должность главы государства, назначил и.о. госсекретаря. Временным главой американской дипломатии стал Дэниэл Смит, занимающий должность директора Института дипломатической службы Госдепа. Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока его не сменит протеже Байдена, ветеран дипслужбы Энтони Блинкен.

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