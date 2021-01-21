Участника реалити-шоу арестовали по обвинению в половом извращении

Участник и победитель британского реалити-шоу Celebrity Big Brother Стивен Беар (Stephen Bear) был арестован в аэропорту Хитроу по обвинению в харассменте и половом извращении. Как сообщает Daily Mail, это произошло из-за публикации мужчиной личного порно в сети.

По словам 31-летнего шоумена, полицейские допросили его и держали под стражей после прилета на родину рейсом Дубай — Лондон. Четверо полицейских подошли к нему прямо в аэропорту и надели наручники. Позже его выпустили под залог из-под стражи до 2 февраля.

В обвинении говорится, что Беар опубликовал запись с камеры видеонаблюдения в доме, где занимался сексом со своей бывшей возлюбленной Джорджией Харрисон (Georgia Harrison). Подчеркивается, что его партнерша о съемке не знала. Этот ролик видели по крайней мере двое друзей Беара, также видео активно распространялось в мессенджере WhatsApp. Полиция подтвердила, что ведет расследование в отношении 31-летнего мужчины, не назвав его имени.

Под половым извращением в деле понимается вуайеризм, а именно — съемка человека обнаженным или в нижнем белье с целью последующего самостоятельного просмотра или отправке другим лицам. Согласно британскому законодательству, такие ролики или фотографии предназначены для сексуального удовлетворения или призваны унизить жертву. Эти дополнения введены в 2019 году, максимальный срок наказания — два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что создатели реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) выгнали одного из участников программы Ноа Первиса (Noah Purvis) после того, как стало известно о его участии в гей-порно. При заполнении заявки на участие в проекте он скрыл этот факт.