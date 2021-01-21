Звезда «Баффало 66» рассказала об избиении и оплевании мужем в локдаун

Американская актриса Кристина Риччи, звезда фильма «Баффало 66», обвинила мужа Джеймса Хеердегена в избиениях в период локдауна. Об этом пишет TMZ.

40-летняя артистка подала на супруга в суд, чтобы получить запретительный ордер для Хеердегена. Судья выдал ордер, запретив мужчине приближаться к жене и к сыну на 90 метров, а также как-либо контактировать с ними. Параллельно в суде рассматривается заявление актрисы о разводе.

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В судебном заявлении Риччи поведала, что муж бил ее, плевал в нее и «хрюкал ей в лицо». В качестве доказательств она предоставила снимки своих рук с многочисленными синяками. Также Хеердеген якобы швырнул в нее кофе и стул, их шестилетний сын стал свидетелем конфликта.

Подобные инциденты, по словам актрисы, начались с декабря 2019 года, когда супруг пригрозил ей расправой, заявив, что «сможет посочувствовать ей только тогда, когда расчленит ее на маленькие кусочки». После этого Риччи немедленно спрятала все ножи в доме, в котором они оставались.

Артистка также выразила беспокойство по поводу того, что супруг может слить в сеть ее личные аудиозаписи и видео, чтобы унизить Риччи, а также использовать их для вымогательства.

Защита Хеердегена заявила, что тоже потребует у судьи запретительный ордер «из-за насильственного поведения актрисы, вызванного злоупотреблением алкоголем и наркотиками».

Риччи и Хеердеген поженились в 2013 году. Помимо «Баффало 66», актриса также известна по фильмам «Сонная Лощина», «Русалки», «Ценности семейки Аддамс» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».