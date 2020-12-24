Избивший Прилучного бизнесмен в подробностях рассказал о произошедшем

Избивший актера Павла Прилучного бизнесмен, владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семенов в подробностях рассказал о произошедшем. Слова предпринимателя передает «Московский комсомолец» в четверг, 24 декабря.

Семенов подчеркнул, что написал явку с повинной после того, как узнал из прессы, что МВД возбудило уголовное дело по факту избиения актера. Полиция допросила его в качестве подозреваемого.

Бизнесмен поведал, что его знакомый в шесть часов утра 21 ноября привез в клуб Прилучного, находившегося в нетрезвом состоянии, и еще одного неизвестного ему мужчину. Клуб, по словам Семенова, не работал, однако актера и его спутников впустили внутрь. При этом сотрудники, в частности бармен и диджей находились в заведении.

«Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне, уже посетили три увеселительных заведения», — вспомнил Семенов. По его словам, Прилучный покинул клуб, когда ему отказали в отключении видеонаблюдения, но затем вернулся и попросил показать ему зал для единоборств на втором этаже. Семенов добавил, что в спортивном зале видеонаблюдение отсутствовало.

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«Мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания», — отметил предприниматель.

Он добавил, что Прилучный настаивал на борьбе и начал раздеваться, сняв с себя обувь и кофту. После этого он атаковал Семенова. Тот якобы уворачивался, не желая вступать в драку, однако затем один раз ударил актера, защищаясь от его атаки, из-за чего Прилучный упал. «Практически сразу Павел поднялся на ноги, был немного потерянным и опять двинулся на меня. Более никаких ударов я ему не наносил», — вспомнил он.

Семенов заявил, что после спарринга предлагал артисту вызвать медиков — у того из носа и изо рта пошла кровь, а на лице появилась гематома. Прилучный якобы отказался, подчеркнув, что не имеет претензий в связи с произошедшим. Актер затем улетел в Москву.

В ночь на 23 ноября появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.