Раскрыты условия пребывания Прилучного в больнице

Для российского актера Павла Прилучного, проходящего лечение в больнице после избиения, создали комфортные условия пребывания, их раскрыло издание StarHit.

По информации источников портала, актер лежит в платной палате стоимостью 15 тысяч рублей в сутки. У двери в помещение круглосуточно дежурят охранники. Питается Прилучный не больничной едой, а блюдами из ресторанов, которые ему заказывает его возлюбленная актриса Мирослава Карпович.

Ранее стало известно, что Прилучный будет находиться в больнице длительное время. Актер до сих пор не в состоянии нормально разговаривать, ему необходимо восстановление после травмы.

23 ноября стало известно, что артиста избили и он попал в московскую больницу имени Пирогова. У Прилучного были диагностированы ссадины и ушибы головы, а также перелом костей лицевого скелета. Он заявил, что ударился головой при падении.

Сотрудники полиции проверяют версию об избиении артиста «в ходе личного конфликта». По некоторой информации, на Прилучного напал владелец клуба «Завод» в Калининграде Владимир Семенов.