Владелец крупнейшего российского автодилера передумал продавать бизнес

Владелец крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров прекратил переговоры о продаже своего бизнеса, пишет «Интерфакс».

Он передумал продавать бизнес, хотя активом интересовались около 10 претендентов. Как отметила гендиректор автодилера Светлана Виноградова, большинство из них были из-за рубежа.

Сергей Петров находится под уголовным преследованием, в 2019 году его обвинили в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. После этого Петров выставил компанию на продажу. Бизнесмен все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата бизнеса и со своей политической позицией.

Петров не планировал возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела, а экстрадиции не боялся, потому что является гражданином Австрии. Выручка «Рольф» в первом полугодии 2020 года упала на 21 процент год к году (до 90,3 миллиарда рублей), чистая прибыль при этом удвоилась, составив 1,1 миллиарда рублей.