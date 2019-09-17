Названы самые дорогие уголовные дела России

С начала года в России более десятка предпринимателей стали фигурантами уголовных дел. Издание The Bell составило рейтинг бизнесменов по сумме претензий.

В частности, в рейтинг вошел бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, которого обвинили в растрате. Причиненный им ущерб оценивается в 283 миллиарда рублей. Также среди участников списка Дмитрий и Алексей Ананьевы, обвиняемые в мошенничестве: размер причиненного ущерба оценивается в 282 миллиарда рублей. Третье место в списке досталось меценату Борису Минцу (572 миллиона долларов).

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Также в рейтинге оказались основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров (не менее 11 миллиардов рублей), бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (шесть миллиардов рублей по статье о мошенничестве и еще два миллиарда — по растрате), бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов (более 60 миллиардов рублей) и основатель сети автосалонов «Рольф» Сергей Петров (размер ущерба составляет порядка четырех миллиардов рублей).

В середине сентября министр финансов России Антон Силуанов объявил, что одним из факторов, сдерживающих инвестиции в страну, становится нестабильность условий для бизнеса. «Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня», — сказал он, напомнив о необходимости довести уровень инвестиций до 25 процентов ВВП и выше.

В середине июня принадлежащее Григорию Березкину РБК провело опрос, который показал, что большинство российских бизнесменов опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур. Также респонденты назвали главной причиной сокращения объема иностранных инвестиций в российскую экономику возросшее давление государства и силовых структур на бизнес.

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