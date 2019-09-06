Основателя «Рольфа» объявили в розыск

Основатель сети автосалонов «Рольф» Сергей Петров, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет также ходатайствовал о заочном аресте бизнесмена. Соответствующее ходатайство поступило в суд. Ранее Петрову было заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, он незаконно вывел за границу четыре миллиарда рублей.

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Петрову вменяют намеренное завышение стоимости акций своей компании «Рольф Эстейт», которую он продал другому своему предприятию — «Рольф». Сделку по передаче 98,95 процента бумаг оценили в 3,938 миллиарда рублей. Следствие считает, что эта сумма завышена в 20 раз. В свою очередь, бизнесмен ссылается на аудиторскую оценку «Рольф Эстейт» и называет цену справедливой, утверждая, что продажа была необходима для внутренней реорганизации бизнеса. Вскоре после сделки «Рольф Эстейт» была ликвидирована.

Уголовное дело против «Рольфа» было возбуждено в конце июня. Помимо Петрова, его фигурантами являются несколько топ-менеджеров компании. Сам основатель в прошлом году переехал жить за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Свое преследование он связывает с прежней политической деятельностью.

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