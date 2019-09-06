Основателя «Рольфа» объявили в розыск

Основатель сети автосалонов «Рольф» Сергей Петров, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в международный розыск, сообщает «Интерфакс».
Следственный комитет также ходатайствовал о заочном аресте бизнесмена. Соответствующее ходатайство поступило в суд. Ранее Петрову было заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, он незаконно вывел за границу четыре миллиарда рублей.
Петрову вменяют намеренное завышение стоимости акций своей компании «Рольф Эстейт», которую он продал другому своему предприятию — «Рольф». Сделку по передаче 98,95 процента бумаг оценили в 3,938 миллиарда рублей. Следствие считает, что эта сумма завышена в 20 раз. В свою очередь, бизнесмен ссылается на аудиторскую оценку «Рольф Эстейт» и называет цену справедливой, утверждая, что продажа была необходима для внутренней реорганизации бизнеса. Вскоре после сделки «Рольф Эстейт» была ликвидирована.
Уголовное дело против «Рольфа» было возбуждено в конце июня. Помимо Петрова, его фигурантами являются несколько топ-менеджеров компании. Сам основатель в прошлом году переехал жить за границу и заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Свое преследование он связывает с прежней политической деятельностью.