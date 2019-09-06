Основатель «Рольфа» сбежал от российского правосудия

Объявленный в международный розыск и заочно арестованный основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил, что возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела не планирует, а экстрадиции не боится, потому что является гражданином Австрии. Об этом в пятницу, 6 сентября, передает «Интерфакс».

Ранее о втором гражданстве Петрова сообщил его знакомый, а бизнесмен подтвердил информацию. «Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного», — добавил он.

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Следственный комитет (СК) подозревает Петрова в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. В пятницу, 6 сентября, Басманный суд удовлетворил ходатайство СК — объявил бизнесмена в международный розыск и заочно арестовал.

Также ранее заочно арестованы были бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгий Кафкалия. Последний фигурант дела, директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро находится под домашним арестом с июня.

Уголовное дело против руководства «Рольфа» возбудили в конце июня. Петров находится за границей с прошлого года, а свое преследование объясняет политическими мотивами или рейдерством. Обвинение он отвергает, утверждая, что сделка, за которую его преследуют, была необходима для реорганизации бизнеса, а ее оценка, выполненная следователями, некорректна.

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