Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Эту информацию «Ведомостям» (принадлежит семье Демьяна Кудрявцева) подтвердил его основатель Сергей Петров.

По словам бизнесмена, будет формироваться закрытый список претендентов, в который входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. Кто именно войдет в список, Петров уточнять не стал.

Также о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100 процентов бизнеса» сообщила пресс-служба кипрской компании Delance Limited, через которую семья Петрова контролирует «Рольф».

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Отмечается, что вопрос о продаже рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным. Также в Delance указали, что все предварительно согласовано советом директоров «Рольфа».

Ранее Петров, обвиняемый в мошенничестве, был объявлен в международный розыск. Основатель автодилера заявил, что возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела не планирует, а экстрадиции не боится, потому что является гражданином Австрии.

Петрову вменяют намеренное завышение стоимости акций своей компании «Рольф Эстейт», которую он продал другому своему предприятию — «Рольф». Сделку по передаче 98,95 процента бумаг оценили в 3,938 миллиарда рублей. Следствие считает, что эта сумма завышена в 20 раз.

Уголовное дело против руководства «Рольфа» было возбуждено в конце июня. Помимо Петрова, его фигурантами являются несколько топ-менеджеров компании. Сам основатель связывает свое преследование с прежней политической деятельностью.

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