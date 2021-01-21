Звезда реалити-шоу сделала бикини из медицинских масок и разозлила фанатов

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэти Сэлмон (Katie Salmon) опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в бикини из медицинских масок. Подписчики пристыдили героиню снимка за ее образ и выступление против вакцинации в описании. Об этом сообщает Yahoo! News.

«Сезон бикини 2021. Я слышала, что звездам "Острова любви" и другим инфлюенсерам платят за продвижение слежки. Я здесь, чтобы рассказать вам все. Оставайтесь психически здоровыми, медитируйте. Кормите свое тело добротой, доверяйте интуиции. На хрен вакцину», — написала Сэлмон, заменив последнее слово смайликом со шприцем.

Многие подписчики выразили негодование в связи с постом звезды, которая негативно выразилась о вакцинации. Разозленные фанаты отметили, что тысячи людей ежедневно умирают из-за коронавируса, поэтому подобные фотографии и призывы неуместны.

Другой юзер, назвавшийся сотрудником здравоохранения, предложил девушке увидеть весь ужас ситуации собственными глазами. «Приходите и поработайте со мной несколько смен в машине скорой помощи и в палате с больными COVID-19, вы быстро передумаете», — написал работник медицинской сферы.

Позже Сэлмон ответила на критику, заявив, что не призывала отказываться от вакцины, потому что «не собирается никому указывать, что им делать». При этом фраза «на хрен вакцину» вскоре была удалена из оригинального поста.