Переехавшая в Таиланд россиянка раскрыла главные ошибки отдыхающих в стране

Россиянка, переехавшая жить в Таиланд, рассказала, почему туристы часто испытывают недомогание от местной еды, и раскрыла главные ошибки отдыхающих. Своим опытом девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, большинство иностранцев, прилетая в страну, сразу хотят попробовать азиатскую кухню, в том числе суп Том Ям и салат Сом Там, которые содержат много перца. «Огромное количество русскоязычных не привыкли к острой пище, и у людей в принципе непереносимость острой еды. Естественно, может болеть желудок», — пояснила она.

Кроме того, отметила автор материала, туристы слишком сильно «налегают на морепродукты». «Наберут по дешевке на рынках рыбы, креветок, краба, осьминога, кольца кальмаров или вообще сырых устриц, а потом вечером и даже бывает на следующий день мучаются от расстройства желудка», — уточнила россиянка, добавив, что виновата не тайская еда, а «голодные глаза» приезжих.

Вдобавок она упомянула экзотические фрукты и посоветовала не злоупотреблять ими, поскольку это тоже может привести к недомоганиям. «Лучше всего поделить дни, а еще лучше приемы пищи, чтобы кушать все, что захочется, но не переедая. К примеру, на завтрак курица с рисом, перекус фруктами, на обед рыбка», — предложила она.

Блогерша также посоветовала пробовать уличную еду и не бояться покупать блюда в макашницах (передвижные уличные тележки, на которых готовят популярные азиатские блюда, — прим. «Ленты.ру»). Девушка заверила, что уличная еда в Таиланде свежая, а продавцы всегда следят за качеством продуктов, чтобы не потерять клиентов.

Ранее в январе российская туристка, которая вместе с мужем улетела на популярный остров Пхукет в Таиланде, опустевший из-за фейковой новости о вспышке коронавируса, описала реальную обстановку на курорте. По ее словам, зоны международных вылетов в тайских аэропортах пустуют — там находится больше медиков, чем пассажиров.