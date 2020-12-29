Помещенная под карантин в Таиланде туристка покончила с собой в отеле

Туристка из Южной Кореи покончила с собой в карантинном отеле в Таиланде. Об этом сообщает The Bangkok Post.

По данным газеты, 51-летнюю женщину, прилетевшую в Бангкок, поселили в одну из гостиниц, входящую в систему ASQ (Альтернативный государственный карантин). Там она сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным, но все равно должна была две недели находиться на самоизоляции.

Несколько дней спустя постоялицу нашли мертвой под окнами отеля. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили у погибшей записку, в которой она рассказывала о накопившихся личных проблемах.

Ранее сообщалось, что в номере пятизвездочного турецкого отеля обнаружили тело 40-летнего российского туриста. В качестве возможных причин смерти рассматриваются алкогольное отравление и последствия коронавирусной инфекции.