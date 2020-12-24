Подхватившая коронавирус россиянка показала убранство роскошной клиники Таиланда

Россиянка, прилетевшая отдыхать в Таиланд, попала в местный госпиталь с подозрением на коронавирус. Убранство роскошной клиники Дарья Зиновьева показала на своей странице в Facebook.

На кадрах видно просторную палату с кожаным диваном, холодильником с соками и закусками, и панорамными окнами. «Прекрасный вид. Утром я налью чашечку кофе, посмотрю на Бангкок, и выпью его с удовольствием», — комментирует девушка.

По ее словам, в больнице пациентов кормили креветками, рисом и овощами, а однажды медсестра даже сходила для нее в магазин за шоколадками. Тайские СМИ сообщили, что десятидневное нахождение туристки в таких условиях обошлось в 300 тысяч батов (750 тысяч рублей). Расходы должна взять на себя страховая компания.

В своих постах Зиновьева рассказала, что прилетела в Бангкок 12 декабря вместе с семьей и несколько дней находилась в карантинном отеле. 17 декабря туристке сделали ПЦР-тест на коронавирус, и ее результат оказался положительным. «За мной приехала скорая помощь с двумя "инопланетянами" в скафандрах. Так началось мое приключение», — написала россиянка, отметив, что в больницу ее везли в специальном контейнере.

Туристка добавила, что сделала два повторных теста, один из которых оказался отрицательным, а результаты второго пока не пришли. «Лежу, просто отдыхаю до 26 декабря, а там и у моей семьи карантин заканчивается. Они забирают меня из госпиталя, и мы, счастливые, едем в Паттайю», — подытожила россиянка.