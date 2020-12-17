В Таиланде распространился опасный вирус

В таиландском городе Паттайя зарегистрирован резкий рост числа заболеваний, вызванных вирусом чикунгунья, опасным для здоровья человека. Об этом пишет The Thaiger.

По информации издания, инфекция распространилась через укусы комаров-переносчиков. Среди симптомов у зараженных отмечается высокая температура тела, общее недомогание и боль в суставах в течение нескольких дней.

При этом в некоторых случаях пациенты нуждаются в госпитализации.

Местный мэр Сонтхая Кхунплюем (Sonthaya Khunpluem) поручил сотрудникам сферы здравоохранения контролировать ситуацию. Кроме того, власти обратились за помощью в организации по борьбе с вредителями для обработки явных зон риска, а также сокращения числа территорий со стоячей водой — к примеру, закрытых отелей и предприятий, где есть фонтаны.

«Местные жители осведомлены о лихорадке чикунгунья и о том, как обезопасить себя от заражения, — например, путем ограничения небольших водных источников около домов, где потенциально могут размножаться комары», — указано в тексте.

26 мая сообщалось, что на популярном испанском курорте Ибица произошло нашествие азиатских тигровых комаров, которые могут быть разносчиками смертельно опасных заболеваний и вирусов. Специалисты отмечали, что эти насекомые в четыре раза крупнее обычных комаров и ведут себя намного агрессивнее.