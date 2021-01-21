В российском городе автобус врезался в здание кинотеатра

Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра «Современник» в подмосковной Электростали, пострадали не менее 10 человек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Всего в автобусе находились 23 человека. По данным РИА Новости, у одного из пассажиров диагностировали перелом.

Между тем журналисты «Вести.Ру» сообщают о 17 пострадавших. Восемь человек доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.

По словам водителя автобуса, его занесло на скользкой дороге, а педаль газа застряла, в результате этого произошло столкновение.

В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.