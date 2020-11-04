По факту столкновения автобуса со зданием российского вуза возбуждено дело

В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала представитель отдела ГИБДД по областному центру, инцидент произошел около 21.45 по московскому времени на улице Большая Санкт-Петербургская. Водитель автобуса ЛИАЗ не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в здание вуза.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Новгородской области, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров, двое человек погибли, среди них — женщина-водитель. По данным МЧС, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, одного деблокируют, семь доставлены в медучреждения, 16 уехали домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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