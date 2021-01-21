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Россиянка несколько лет держала внучку взаперти

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Фото: Официальный сайт Администрации Петрозаводского городского округа

Пермская пенсионерка насильно держала взаперти собственную внучку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (УФССП).

По информации пресс-службы ведомства, 11-летняя девочка несколько лет не ходила в школу, а также редко появлялась на улице. «Единственной причиной, которая способна была выманить затворницу [бабушку девочки] из убежища, могло быть только пополнение продуктовых запасов», — отметили в УФССП.

Дочь пенсионерки просила мать вернуть ей ребенка, но та не соглашалась ни на какие условия. Это побудило 35-летнюю россиянку обратиться к судебным приставам, которым удалось уговорить бабушку вернуть внучку.

Ранее стало известно, что ребенок провел пять дней без света и еды в московской квартире. Мать заперла мальчика и пропала.
Оставшись взаперти с одним пакетом риса, четвероклассник начал громко кричать в окно и стучать во входную дверь.

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