В России предложили усложнить ввоз товаров из-за рубежа для личных целей

Беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей в ЕАЭС могут снизить до 50 евро и десяти килограммов в случае повторного въезда в течение месяца. Предложение усложнить покупку товаров за рубежом принадлежит Минфину России, проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для поездок раз в месяц стоимость беспошлинного ввоза с 1 июля 2021 года не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а вес груза должен быть меньше или равен 25 килограммам.

В прошлом году россиянам изменили правила покупки товаров за границей в интернет-магазинах. Ценовой порог беспошлинного ввоза снизился в 2,5 раза, до 200 евро за посылку.

Результатом таких изменений стали задержки в поставках. Таможенники не успевали проверять все грузы, поскольку число проверок возросло в несколько раз.