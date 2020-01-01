Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц. Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией.

В 2019 году порог беспошлинного ввоза равнялся 500 евро и 31 килограмму товаров в месяц. Теперь показатель снижен до 200 евро за каждую посылку, попадающую в Россию. Покупки дороже этой суммы будут облагаться пошлинами в размере 30 процентов от суммы превышения. Таможенный сбор, который взимается дополнительно с каждой посылки дороже нормы, увеличен с 250 до 500 рублей.

С 1 июля порог предлагается снизить до 100 евро за каждое международное отправление, с 2021 года — до 50 евро и с 2022-го — до 20.

При этом в 2021 году произойдет снижение размера пошлины с нынешних 30 до 15 процентов от суммы превышения над порогом беспошлинного ввоза.

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