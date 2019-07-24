В России захотели вдвое увеличить сбор за интернет-покупки

Минфин предлагает вдвое повысить ставку таможенного сбора при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, пишет «Коммерсантъ».

Текущая ставка составляет 250 рублей. Как следует из проекта постановления правительства, ее предлагают повысить до 500 рублей уже с начала 2020 года.

Таможенный сбор начисляется при ввозе товаров стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе приобретаемых в интернет-магазинах, и уплачивается в дополнение к пошлине.

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В настоящее время россияне не платят пошлину за товары, которые приобрели в зарубежных интернет-магазинах, если их стоимость ниже 500 евро, а общий вес всех заказов в течение месяца был не больше 31 килограмма.

В противном случае придется заплатить 30 процентов от суммы превышения, но не менее 4 евро за килограмм сверх лимита.

Однако с 2020 года порог уменьшится до 200 евро за посылку. При этом ставка пошлины будет снижена до 15 процентов.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагала ввести единый сбор в размере 15 процентов со всех покупок в иностранных интернет-магазинах. В правительстве инициативу не поддержали.

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