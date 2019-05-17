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В правительстве России выступили против повышения налога на интернет-покупки

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В правительстве России не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом пишет газета «Известия».

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов назвал введение сбора в размере 20 процентов со всех покупок по каналу трансграничной торговли кардинальной мерой. Он пояснил, что в случае утверждения пошлины выросшая цена продукта легла бы на конечного потребителя. К тому же данная мера имела бы смысл лишь при одновременном введении ее на всей территории ЕврАзЭС, иначе международные почтовые отправления с товарами будут поступать на территорию России транзитом через государства союза.

В Минпромторге также раскритиковали идею АКИТ, отметив, что считают целесообразным сохранить действующие нормы — беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро в месяц.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сказали, что окончательная позиция по предложению АКИТ еще не выработана.

По подсчетам, повышение налога на интернет-покупки позволило бы привлечь в казну до 121 миллиарда рублей ежегодно.

В настоящее время россияне не платят пошлину за товары, которые приобрели в зарубежных интернет-магазинах, если их стоимость ниже 500 евро, а общий вес всех заказов в течение месяца был не больше 31 килограмма. Если же имело место превышение, то покупателю нужно заплатить 30 процентов от его суммы.

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