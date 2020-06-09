В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа

В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа. Об этом со ссылкой на информацию служб доставки сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Директор Boxberry International Марат Артуганов рассказал, что из-за новых таможенных правил, а также несовершенства программного обеспечения на таможне ведомство начало значительно дольше обрабатывать отдельные партии. Если брать онлайн-магазины, то чаще прочих задерживаются посылки с сайтов ASOS, MyProtein и Look Fantastic.

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Глава департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергей Денисов уточнил, что задержки коснутся 90 процентов всех доставляемых посылок. По его словам, срок дополнительной проверки может составлять до пяти дней.

В свою очередь директор по маркетингу курьерской службы доставки СДЭК Ольга Сгибнева сообщила, что задержки не превышают одного-двух дней, а в российском офисе DHL Express отказались подтвердить факты массовых проблем на таможне.

Артуганов объяснил, что трудности связаны с приказом Федеральной таможенной службы номер 112, который вступил в силу в феврале, но действовать начал только в мае. Документ в пять раз увеличивает объем работы для таможенников, а если говорить об экспресс-перевозчиках, то речь идет о десятикратном росте числа проверок. Поэтому у ведомства не хватает сотрудников, особенно с учетом регулярных сбоев в обмене с информационной базой МВД.

В 2020 году россиянам усложнили покупки за границей. Порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, снизился в 2,5 раза до 200 евро в месяц.

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