Россиян заставят поддержать рублем российских интернет-ретейлеров

Из-за снижения в 2020 году беспошлинного порога на покупки в зарубежных интернет-магазинах с 500 до 200 евро перераспределение рынка интернет-торговли произойдет от транснациональных рынков в пользу внутрироссийских, что к 2021 году приведет к снижению объема рынка на 1 процент и на 5 процентов — к следующему году. Такое мнение высказал научный сотрудник Высшей школы экономики Марсель Салихов. Его слова приводит «Новая газета».

Эксперт также ожидает, что снизится и средняя стоимость покупок — дорогостоящие товары будут приобретаться в российских интернет-магазинах либо от них будут отказываться совсем.

Издание отмечает, что введенный в нынешнем году порог в 200 евро несильно отразится на интернет-торговле. По статистике, средняя стоимость покупки в интернет-магазинах сейчас составляет 117 евро.

Однако известно, что буквально в последние дни работы предыдущего правительства было согласовано предложение Минфина о снижении порога необлагаемых пошлинами посылок до 20 евро. То есть пошлину придется платить практически каждому россиянину, делающему покупки через интернет.

По мнению аналитиков рынка, лоббистами предложения Минфина выступили именно российские интернет-магазины, ведь россияне покупают зарубежные товары напрямую, без посредников, что приносит убыток российской онлайн-торговле.

«Эта инициатива и лоббирование исходит от российских интернет-магазинов, которые в других странах даже не представлены. Результаты подобного опыта в Белоруссии весьма депрессивны. Вместо следования мерам государства там возникают серые схемы переправки заказанных товаров из России. Да и в принципе я не знаю стран, где эти пошлины резко пополнили бюджет, — приводит издание мнение председателя Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина.

Как отмечает газета, было бы понятно, если бы «выгодополучатели были какими-то необыкновенными компаниями с внушительной социальной ответственностью и крупными благотворительными проектами», однако на деле все совсем не так.

В частности, как отмечает издание, широко известен своими инициативами по борьбе со свободной интернет-торговлей основатель и совладелец сетевого магазина «220 вольт» Алексей Федоров. Ему, например, принадлежит идея обложить все посылки из-за рубежа 30-процентной пошлиной. Издание отмечает, что клиенты недовольны качеством оказываемых услуг и продаваемого товара, поэтому заинтересованность основателя магазина в административном рычаге для борьбы с конкурентами становится понятной.

Другой крупный ретейлер, активно выступающий за понижение беспошлинного барьера — интернет-магазин Wildberries, основательница которого Татьяна Бакальчук является долларовым миллиардером. Однако позиция магазина объясняется многочисленными жалобами покупателей на китайский ширпотреб, продающийся под видом фирменных брендов.

По мнению Марселя Салихова, снижение беспошлинного порога сильнее всего ударит по потребителям, так как фактическая стоимость трансграничных посылок вырастет. Кроме того, оформление документов на товары, облагающиеся пошлиной, тоже займет какое-то время, что увеличит сроки доставки. Все это, по мнению эксперта, приведет к тому, что значительная часть физического потока, существующего сейчас, попадет под пошлины. Это негативно отразится на уровне благосостояния населения, особенно в регионах.

