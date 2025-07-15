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11:54, 15 июля 2025Спорт

Федерации водных видов спорта России запретили распространяться о результатах на ЧМ

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeremy Lee / Reuters

World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты спортсменов на чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты своих спортсменов на своем веб-сайте, так как нейтральным спортсменам не разрешается размещать какие-либо публикации в средствах массовой информации, связывающие их участие в качестве нейтральных спортсменов с какой-либо страной.

На чемпионате мира в Сингапуре должны выступить около ста российских и белорусских атлетов. Представители обеих сборных примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать в соцсетях флаг страны, а также говорить что-либо о странах в состоянии конфликта.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. На турнире будет разыграно 77 комплектов медалей.

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