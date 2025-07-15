Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 15 июля 2025Мир

Раскрыто отношение Трампа к Зеленскому

The Atlantic: Трамп не изменил отношение к Зеленскому на фоне смены политики
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп не изменил своего отношения к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на фоне смены политики Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

«Трамп не стал по-новому относиться к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому», — утверждается в публикации.

По данным источника, американский лидер также «не стал внезапно верить» в трансатлантические альянсы, которые предыдущие президенты рассматривали как «противовес» влиянию России. Собеседник издания отметил, что изменение политики по Украине вызвано тем, что Трамп «был оскорблен».

Ранее издание The Atlantic сообщило, что значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может поражать цели практически в любой точке Европы». В США в ужасе от возможностей российской ракеты

    Марго Робби прошлась по улице в облегающем топе без бюстгальтера

    Заезд машин с флагами Азербайджана по российскому городу попал на видео

    Теплоход едва не отправил ко дну прогулочный катер с туристами в российском городе

    В России рассказали об участившихся случаях сдачи солдат ВСУ в плен

    Женщина-депутат Рады указала на импотентный орган

    Американские самолеты и виски попадут под пошлины Евросоюза

    Обнаружены неожиданные факторы ускорения старения

    МИД России ответил на ультиматум Трампа

    Рыбак поймал гигантского сома и побил 13-летний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости