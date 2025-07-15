Раскрыто отношение Трампа к Зеленскому

The Atlantic: Трамп не изменил отношение к Зеленскому на фоне смены политики

Президент США Дональд Трамп не изменил своего отношения к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на фоне смены политики Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источник.

«Трамп не стал по-новому относиться к Украине или ее президенту Владимиру Зеленскому», — утверждается в публикации.

По данным источника, американский лидер также «не стал внезапно верить» в трансатлантические альянсы, которые предыдущие президенты рассматривали как «противовес» влиянию России. Собеседник издания отметил, что изменение политики по Украине вызвано тем, что Трамп «был оскорблен».

Ранее издание The Atlantic сообщило, что значительная часть сторонников Трампа выступает против помощи Украине.