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В Москве врачи пришили пациенту руку к животу для ее спасения

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Фото: @64gkb

В Москве врачи больницы имени Виноградова пришили пациенту руку к животу для ее спасения от ампутации. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает агентство «Москва».

Как рассказали в департаменте, мужчина получил травму на стройке. Он обратился к врачу лишь через несколько дней, к тому моменту на конечности образовался сильный отек, мужчина был в нестабильном состоянии с признаками интоксикации. Медики провели операцию и очистили руку от некрозов, восстановление после этой операции продлилось около недели.

В пресс-службе уточнили, что шансов спасти руку было мало — на ней были практически оголены мышцы. Чтобы избежать ампутации, медики пришили руку к животу при помощи метода итальянской пластики. «Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришивается рука», — объяснили в Депздраве.

Мужчина неделю находился в больнице под наблюдением медиков, затем его выписали домой на три недели. После этого ему сделали еще одну операцию, «вернув руке свободу», добавили в пресс-службе.

В октябре 2020 года врачи Раменской центральной районной больницы в Подмосковье спасли от слепоты пациента с катарактой и близорукостью, развившейся до -45 диоптрий. Ему имплантировали искусственный хрусталик с линзой «минусовой» диоптрийности. Она смогла полностью компенсировать экстремальную близорукость и правильно распределить «изображение» по глубине глаза.

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