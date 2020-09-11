Россиянин попытался разносить обувь и почти лишился ноги

Житель Москвы попытался разносить новую обувь, используя «народные» средства, и почти лишился ноги. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Когда 50-летний россиянин понял, что ботинки ему жмут, он решил растянуть их и пропитал обувную кожу уксусной эссенцией, после чего надел ботинки на ноги и прогревал горячим воздухом из фена. Через 20 минут он почувствовал сильную боль, а на ноге появился быстро нарастающий отек и пузыри. Около недели мужчина пытался лечиться самостоятельно, но ситуация не улучшалась, и он обратился в больницу.

Врачи осмотрели его и диагностировали химический ожог II-III степени на правой стопе размером 0,5 процента тела. Из-за самолечения у пациента развились осложнения и возник риск потери конечности. Хирурги много раз обрабатывали ожоговые раны, используя покрытия, которые выполняют функцию собственной кожи, давали пациенту антибиотики и другие лекарства. Это помогло избежать ампутации и сохранить функцию стопы.

В августе врачи московской больницы спасли 11-летнего мальчика, у которого почти на полчаса остановилось сердце. Реанимационные действия длились 1 час 50 минут. Ребенок с детства страдал хроническими заболеваниями сердца и надпочечников, остановка сердца произошла во сне. Мальчика обнаружил отец, и пока скорая помощь ехала на вызов, он делал ребенку непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.