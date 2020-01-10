Врачи спасли раненную в живот беременную россиянку и ее ребенка

В Уфе врачи родильного дома №3 спасли раненную в живот женщину и сохранили жизнь новорожденного. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

По его словам, женщина поступила в учреждение на 34-й неделе беременности. Она получила глубокое проникающее ранение живота, в результате которого было, в частности, задето предплечье плода. По данным РИА Новости, ранение было ножевым.

Женщине оказали экстренную медицинскую помощь и приняли преждевременные роды. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, добавил Забелин.

Министр здравоохранения региона выразил благодарность троим сотрудникам роддома, анестезиологам-реаниматологам Евгению Кукушкину и Владиславу Романову, акушерам-гинекологам Альберту и Лиане Савиным, а также хирургу городской больницы №8 Алексею Широбокову. «Мы гордимся слаженной и четкой работой коллектива», — написал Забелин.

Ранее сообщалось о таксисте из Самары, который принял роды у местной жительницы и отвез ее с ребенком и мужем домой. По словам последнего, водитель съехал на обочину, остановил автомобиль и сам все сделал, пока отец ребенка «трясся рядом».

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