В московском роддоме из пациенток «выдавливали» детей

В московском родильном доме №27 пациенток вынуждали рожать естественным путем, занимаясь «выдавливанием» детей в процессе родов. Об этом сообщается в видеосюжете Следственного комитета (СК), опубликованном в YouTube-канале ведомства.

По словам одной из пациенток Татьяны Бенграф, они заранее обговорили с врачом, что роды будут проводиться путем кесарева сечения, поскольку плод был слишком крупный. Несмотря на это, в итоге женщине пришлось рожать естественным путем.

«Там был ряд ошибок, которые шли одна за одной. <...> Например, пузырь прокололи, воды зеленые — давайте делать кесарево... Мне сказали: "Нет, это не показатель". Дальше — передозировка эпидуральной анестезии. Я понимала, что вообще тужиться не могу, я повернуться не могу, я ног не чувствовала», — вспоминает Бенграф. По ее словам, врачи буквально «выдавливали» ребенка.

В итоге дочь Татьяны родилась инвалидом. Она не может жить без паллиативной помощи. Врачи заявили, что были вынуждены прибегнуть к методу «выдавливания», поскольку пациентка якобы сама не хотела тужиться.

«Коллектив роддома считал, что нужно, чтобы женщина родила сама. Поскольку если не родила сама, то вроде как и не женщина. <...> А когда ребенок физически не мог пройти, то уже начинали просто давить на живот, потому что деваться было некуда», — рассказал президент «Лиги пациентов», член Экспертного совета при правительстве Российской Федерации Александр Саверский.

Всего расследуется четыре случая родов, в результате которых трое младенцев появились на свет с осложнениями, один погиб. В отношении бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян возбуждено уголовное дело о халатности, она находится под домашним арестом. Несколько врачей от практики отстранены. По словам заместителя руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка СК России Владимира Меньшова, следствие намерено придерживаться объективности по данному делу.

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