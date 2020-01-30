У россиянки нашли волосатую кисту размером с крупный кокос

Жительнице Подмосковья удалили волосатую кисту размером с крупный кокос. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава, передает «Подмосковье сегодня».

30-летняя женщина обратилась в Коломенский перинатальный центр с жалобой на тянущие боли внизу живота. В ходе обследования у нее обнаружили дермоидную кисту — доброкачественное новообразование в яичнике, которое содержит разные ткани организма. Внутри кисты может оказаться как жировая ткань, так и волосы, кости и зубы.

Медики удалили кисту лапроскопическсим методом и сохранили детородную функцию. В минздраве добавили, что специфической профилактики такой кисты нет, поэтому женщинам важно регулярно посещать гинеколога.

Ранее кемеровские врачи-гинекологи спасли пациентку, в матке которой обнаружили почти полуторакилограммовую опухоль — интрамуральную миому. Новообразование массой 1380 граммов было доброкачественным, однако давило на соседние органы. 47-летняя женщина страдала кровотечением, снижением уровня гемоглобина и варикозным расширением вен малого таза, а также постоянно испытывала сильные боли.

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