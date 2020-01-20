Врачи спасли россиянку с полуторакилограммовой опухолью в матке

Кемеровские врачи-гинекологи спасли пациентку, в матке которой обнаружили почти полуторакилограммовую опухоль — интрамуральную миому. Об этом в понедельник, 20 января, сообщается в Instagram-аккаунте Кемеровской областной клинической больницы.
Новообразование массой 1380 граммов было доброкачественным, однако давило на соседние органы. 47-летняя пациентка страдала кровотечением, снижением уровня гемоглобина и варикозным расширением вен малого таза, а также постоянно испытывала сильные боли.
«При операции использовалась самая современная аппаратура — эндовидеоскопическая стойка с трехмерным изображением (оперируют хирурги в специальных очках, создающих эффект полного погружения - 3D), — говорится в сообщении. — Картинка высокой четкости позволяет хирургу видеть мельчайшие структуры». В итоге пациентку избавили от опухоли.
В декабре 2019 года сообщалось, что российские врачи спасли трехмесячную девочку, у которой появилась опухоль на языке. Новообразование диаметром три сантиметра угрожало жизни ребенка — она могла задохнуться. Врачам удалось полностью сохранить структуру языка, девочка свободно дышит и может есть.