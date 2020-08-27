Российские врачи спасли школьника с остановившимся на полчаса сердцем

Врачи московской больницы спасли 11-летнего мальчика, у которого почти полчаса не билось сердце. В общей сложности его реанимировали 1 час 50 минут, не считая действий родителей до приезда медиков. Подробности произошедшего сообщает РЕН ТВ.

По информации столичного департамента здравоохранения, с детства ребенок страдал хроническими заболеваниями сердца и надпочечников. Остановка сердца произошла во сне. Когда отец зашел в комнату сына, он обнаружил его без сознания и с редким судорожным дыханием. Пока ехала скорая, родитель делал мальчику непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

Издание отмечает, что после остановки сердца сначала отключается сознание, потом начинается кислородное голодание. Спустя две минуты происходит постепенная гибель нейронов мозга, наступает смерть. У молодого организма этот процесс может длиться чуть дольше — до пяти минут.

Прибывшие на место врачи диагностировали желудочковую тахикардию сердца без пульса и начали реанимацию. Была проведена дефибрилляция, пациента подключили к аппарату ИВЛ. В течение 25 минут медики пытались реанимировать ребенка, пока не появился сердечный ритм. Уже в клинике удалось полностью восстановить сердечную деятельность. РЕН ТВ указывает, что клиническая смерть была с рекордной продолжительностью остановки сердца.

Месяц мальчик провел в больнице. Его уже выписали домой, он чувствует себя хорошо.