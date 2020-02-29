Второклассник умер во время урока в российской школе

В Магнитогорске Челябинской области второклассник умер во время урока в школе. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, девятилетний ребенок страдал хроническим заболеванием, точные причины смерти будут установлены экспертизой. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает 74.RU, мальчик учился во втором классе школы №12. По информации источников издания, во время урока он нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку, и потерял сознание. Через несколько мгновений школьник скончался.

В региональном Минздраве 74.RU пояснили, что на данный момент в качестве основной причины смерти ребенка рассматривают остановку сердца.

Ранее в феврале сообщалось, что в одной из школ Московской области подросток умер на уроке физкультуры. Причина его смерти не называлась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!