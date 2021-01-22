Наука и техника
 
Последние новости
Разведка США усомнилась в намерении ЧВК Вагнера покинуть Ливию
Обливания детей холодной водой во дворе российского детсада попали на видео
Появилось видео со взвешивания Макгрегора и Порье перед боем
Белоруска разрисовала щиты силовиков и получила два года колонии
Сугробы в Москве достигли 37 сантиметров после снегопада 
Российская пенсионерка случайно узнала об отравлении угарным газом
Не знавшая о беременности женщина пошла в туалет и родила пятого ребенка
В ЕС обсудят новые санкции из-за Навального
Россиянам предложили доплачивать за прямые огурцы
Новости партнеров
Прослушать новость

Обнаружена редчайшая гигантская планета

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: M. Weiss / Center for Astrophysics / Harvard & Smithsonian

Ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили редчайший тип планеты, которая похожа на Юпитер, но при этом не имеет облаков и дымки в атмосфере. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Газовый гигант WASP-62b был найден в 2012 году в ходе южного астрономического обзора Wide Angle Search for Planets (WASP). Он располагается на расстоянии 575 световых лет от Земли и относится к классу горячих юпитеров, которые характеризуются близким расположением к родительской звезде, совершая оборот вокруг местного солнца за 4,5 дня. Его масса достигает половины массы Юпитера.

Астрономы наблюдали за прохождением экзопланеты на фоне диска звезды с использованием спектроскопа, что позволило зафиксировать особенности электромагнитного излучения, связанные с присутствием определенных химических элементов. В спектре были обнаружены полноценные линии поглощения натрия, что указывает на отсутствие дымки и облаков, которые блокируют сигнал от этого элемента.

Ранее первая и до сих пор единственная известная экзопланета с чистой атмосферой была обнаружена в 2018 году. Названная WASP-96b, она классифицируется как горячий Сатурн.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Впервые обнаружена планета с тремя солнцами
Зафиксирован возможный инопланетный сигнал с ближайшей звезды
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
16:2818 января

Определен признак скорой смерти от коронавируса

15:1818 января

Создателей Cyberpunk 2077 оштрафовали за рекламу игры

13:4718 января

iPhone 13 перенесли на год

Наука и техника00:04 2 декабря 2020
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.

«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»

Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
11:5718 января

ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою

10:3818 января

В Windows нашли убивающую диск ошибку

09:3418 января

Google вернется на смартфоны Honor

Наука и техника00:0119 ноября 2020

Пора на выход

Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
06:2718 января

Таинственное излучение указало на существование Новой физики

03:3818 января

Конкурент Илона Маска впервые вывел свою ракету LauncherOne на орбиту

01:3018 января

Ученые предупредили об опасности больничных грибков-мутантов

Россия
В Москве отменили часть ограничений по коронавирусу
«К таким идеям отношение скорее настороженное»
В России начинают вводить ковидные паспорта. Что это значит — отвечает юрист
Власти Москвы предложили отменить НДС для ресторанов
«Медсестра забыла открыть заглушку капельницы»
Маленькую Варю спасет операция, но до нее надо дожить. Нужна наша помощь
Более 640 тысяч социальных услуг было оформлено на горячей линии за 2020 год
«Чтобы выжить, необходимо было отказаться от смелости»
СССР пытался создать поколение мужчин-героев. Что из этого вышло?
За год работы к электронной медкарте москвичи обратились 24 миллиона раз
Все материалы
Мир
Охранявших Капитолий нацгвардейцев выселили в холодный паркинг с одним душем
«Демократия восторжествовала»
Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
Вакцину Pfizer поставят бедным
Трамп нашел утешение в гольфе
Ким Чен Ын и Дональд Трамп«Мы влюбились друг в друга»
Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
Статьи об импичменте Байдена внесли в палату представителей
Красный закат
СССР давал африканским странам миллиарды на борьбу с Западом. Почему эти деньги были потрачены зря?
Все материалы
Бывший СССР
Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
В Донбассе возобновились обстрелы с жертвами
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Кравчук сообщил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку
Все материалы
Экономика
Российский бюджет превзошел ожидания
«Академик Черский» в порту МукранОдиссея «Академика Черского»
«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Путин поручил восстановить рынок труда до конца года
Последний звонок
Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов?
Держатели карт «Мир» совершили более трех миллиардов оплат в 2020 году
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
В России предложили усложнить ввоз товаров из-за рубежа для личных целей
Все материалы
Силовые структуры
Генерал Росгвардии похитил помещение военных ради салона красоты для жены
Рамиль ШамсутдиновШамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев
Рядовой выплатит потерпевшим десять миллионов рублей. Его защита назвала приговор слишком суровым
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Приговор солдату Шамсутдинову за расстрел сослуживцев назвали слишком суровым
«Его жестоко били железными прутьями»
Главный вор Белоруссии был унижен и потерял власть. Ждут ли страну новые криминальные войны?
Россия направила в Германию очередной запрос по ситуации с Навальным
Все материалы
Наука и техника
Индия купит у России 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ
Обнаружена уникальная планетная система с двумя звездами
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Названа польза умных часов в борьбе с коронавирусом
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Стало известно новое возможное место проведения чемпионата мира по хоккею-2021
Партнерский материал
«Если эти козлы лучшие, то я — мясник»
Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Где смотреть бой и на кого ставить
Появилось видео со взвешивания Макгрегора и Порье перед боем
Конор Макгрегор и Дастин Порье
Партнерский материал
Полмиллиона за 40 секунд. Как выиграть деньги на бое Конора
Победа Конора в бою Макгрегор — Порье неважна. Миллионы может принести более надежная ставка
Раскрыты гонорары Макгрегора и Порье за бой
Обнародован размер обязательного взноса России в бюджет WADA в 2021 году
Александр ЛукашенкоБелоруссию лишили чемпионата мира по хоккею 2021 года
Спонсоры отказались финансировать турнир в Минске. Новое место проведения ЧМ пока неизвестно
Все материалы
Культура
Бывшая жена Дэвида Боуи раскритиковала «скучный» байопик о музыканте
Умерла бывшая жена Алена Делона
На последнем дыхании
Пандемия лишила российских музыкантов публики и денег. Как они пытаются выжить?
Американская рэперша достала череп шестилетней девочки во время интервью
Ночи черные
Кинг, Али и Малкольм Икс: иконы афроамериканской истории возвращаются на экран и воюют с ФБР
Джигурда назвал запрет Киркорову на въезд в Литву частью политической игры
«Будь моей деткой»
Он продюсировал Beatles и Ramones, мучил жену и сел за убийство актрисы: в тюрьме умер Фил Спектор
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом
Дональд Трамп«Призрак цифрового тоталитаризма»
Крупнейшие соцсети мира заставили Трампа замолчать. Как это изменит интернет?
Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к протестам
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Роскомнадзор пригрозил соцсетям за привлечение подростков к участию в митингах
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
В сети «раскрыли» содержание оставленной Трампом записки Байдену в Белом доме
Все материалы
Ценности
Женщина с самым красивым лицом в мире рассказала о травле в сети
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Эксперт раскрыла способ спать на час дольше
В сети оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации
Коллаборация adidas и бренда Бейонсе IVY PARKЧемпионы стиля
Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты
«Влюбила в себя султана»
Как правитель Малайзии женился на российской модели и с чем оставил ее и сына после развода
Все материалы
Путешествия
Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России
Все материалы
Из жизни
Жестокий поступок жениха на свадьбе попал на видео и встревожил тысячи зрителей
Мужчина очнулся после семи месяцев комы и получил обвинение в убийстве
«Слухи здесь распространяются быстро»
Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
Диетолог рассказала о неочевидных опасностях здоровой пищи
«Многие испанцы живут с родителями до 30 лет»
История россиянки, которая вышла замуж за испанца, переехала к нему и развелась
Жена отказалась спать рядом с мужем из-за его отваливающихся пальцев
«Страдания открыли мне великую истину»
Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
Все материалы
На создателя российского электрокара Zetta завели уголовное дело
Рассмотрите в деталях невероятный кастом-байк «Дух страсти» на базе BMW R 18
Ультрасовременный проект с агрегатами новейшей модели BMW выглядит пришельцем из 1930-х
Из Mazda MX-5 сделали родстер в стиле ретро
Отмечаем 30-летие великого суперкара Jaguar XJ220
История о необычном досуге британских джентльменов и воплощении в жизнь самых неистовых фантазий
Новый Renault Duster сфотографировали в одном из московских автосалонов
Какие модели были первыми у сегодняшних автогигантов? Часть 2
Избранное на «Моторе». Самые первые автомобили Toyota, Skoda, Renault и Porsche
Опубликовано первое изображение нового DeLorean DMC-12
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы