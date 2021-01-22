Мужчина очнулся после семи месяцев комы и получил обвинение в убийстве

Студент из Китая семь месяцев пролежал в коме в пригороде австралийского Сиднея Вулли-Крик, очнулся и получил обвинение в убийстве своей девушки. Об этом сообщает издание ABC News.

21-летний Вэйцзе Хэ (Weijie He) и его 19-летняя девушка Лицюнь Пань (Liqun Pan) приехали в Австралию из Китая на учебу. Отношения пары длились два года. Пань училась в Школе английского языка.

В июне 2020 года Хэ был найден с критическими черепно-мозговыми травмами после падения с балкона квартиры на четвертом этаже, где он жил вместе с Пань. На следующий день полицейские обнаружили в помещении тело его возлюбленной.

Детектив-инспектор Роберт Элисон (Robert Alison) рассказал, что неизвестно, намеренно ли Хэ выпал с балкона. «Ему очень повезло, что он выжил. Большинство людей не выжили бы после получения таких травм», – подчеркнул он.

Хэ провел около семи месяцев в искусственной коме. В среду, 20 января, он очнулся. Возле его постели находились полицейские. Они предъявили ему обвинение в убийстве. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Хэ до смерти избил Пань.

За два дня до смерти, в преддверии своего дня рождения, девушка разговаривала с родителями через приложение WeChat.

«Это ужасно. Я очень сочувствую ее семье. Из-за большого расстояния им сейчас еще труднее. Но мы тесно работаем с ними», — сказал Элисон.

В сентябре Пань похоронили в пригороде Сиднея. Семья не смогла присутствовать на похоронах, так как из-за коронавируса закрыты государственные границы.

Суд отказался отпустить Хэ под залог. Рассмотрение его дела продолжается.

Ранее сообщалось, что англичанка, которая впала в кому после ДТП и потеряла память, воссоединилась с семьей спустя 30 лет. После комы она потеряла память и забыла о существовании своей семьи.