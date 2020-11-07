В Тайване мужчина вышел из двухмесячной комы после упоминания любимой еды — куриного филе. Об этом сообщает Taiwan News.

18-летний молодой человек Чиу попал в серьезное ДТП во время езды на скутере. Уточняется, что из-за столкновения он получил серьезные повреждения нескольких органов, включая разрыв селезенки, правой почки и печени. После экстренной госпитализации врачи заявили, что у него кома третьей степени.

Всего Чиу перенес шесть операций. Медсестра в больнице рассказала, что пациент постоянно «дрался с богом смерти» вместе со своей семьей, которая молилась, чтобы он поскорее очнулся. Во время очередного визита брат больного пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо — куриное филе. После этих слов пульс Чиу начал учащаться, а сам он начал приходить в сознание. Его жизненные показатели внезапно стабилизировались.

В настоящее время тайванец уже выписался из больницы. Недавно он приходил к сотрудникам медицинского учреждения и принес им торт в знак благодарности за то, что им удалось спасти ему жизнь.