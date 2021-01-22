Мать помогла сыну обогатиться на 60 миллионов рублей

Молодой человек из Южной Австралии забыл проверить купленный лотерейный билет и едва не лишился крупного выигрыша. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ему помогла мать, которая услышала по радио, что один из победителей X Lotto так и не обратился к организаторам лотереи. Она нашла лотерейный билет сына на дверце холодильника, проверила числа и обнаружила, что он выиграл 1,052 миллиона австралийских долларов (60,3 миллиона рублей).

«Я был так удивлен, когда она показала его мне, но, по-моему, она радовалась еще больше меня», — говорит победитель.

Новоявленный миллионер намерен воспользоваться выигрышем, чтобы оплатить ипотеку, которую брала его мать. Кроме того, когда закончится пандемия COVID-19, он рассчитывает заняться туризмом. «Остальное я хочу выгодно вложить и обеспечить себя на будущее», — говорит он.

Ранее сообщалось, что австралийка придумала необычный метод игры в лотерею и стала миллионершей. Она каждую неделю покупала два лотерейных билета. В одном она использовала даты семейных дней рождения, а в другой вписывала случайные числа.