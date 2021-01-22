Телеканал HBO выпустит еще один приквел «Игры престолов». Новое шоу будет основано на серии фэнтезийных новелл «Повести о Дунке и Эгге» американского писателя Джорджа Мартина. Об этом сообщает Variety.

В настоящее время сериал находится на ранней стадии разработки. Ожидается, что каждая серия будущей адаптации повестей будет длиться около одного часа.

Главные герои «Повести о Дунке и Эгге» — рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйегон Таргариен. Действия в произведении разворачиваются за 90 лет до событий «Игры престолов».

Ранее генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар анонсировал съемки приквела по вселенной «Игры престолов». По словам Килара, съемки «Дома дракона» стартуют через несколько месяцев. Сериал будет рассказывать о событиях на вымышленном континенте Вестерос за триста лет до событий «Игры престолов». Его литературной основой станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».