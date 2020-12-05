Анонсированы съемки приквела «Игры престолов»

Генеральный директор кинокомпании Warner Bros. Джейсон Килар анонсировал съемки приквела по вселенной «Игры престолов». Об этом сообщает Medium.

По словам Килара, съемки «Дома дракона» стартуют через несколько месяцев. «Берегитесь драконов над головой», — отметил он в своем заявлении о предстоящих планах студии по выпуску кинокартин в следующем году одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.

Сериал «Дом дракона» будет рассказывать о событиях на вымышленном континенте Вестерос за триста лет до событий «Игры престолов». Его литературной основой станет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». О начале работы над этим проектом представители компании HBO объявили в октябре 2019 года, сразу после сообщения об отказе от съемок другого приквела — «Долгая ночь».